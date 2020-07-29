شكرا لقرائتكم خبر عن معالم مصر تضئ بالأخضر احتفالا باليوم العالمى لالتهاب الكبد الوبائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان فيديو يكشف إضاءة عددا من المشروعات القومية احتفالا باليوم العالمى للالتهاب الكبدى الوبائى. وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حملة 100 مليون صحة استطاعت الكشف على 60 مليون مواطن مصر للكشف عن فيروس سى في 7 أشهر وقالت سنظل مستمرين في الكشف.

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وأضافت وزارة الصحة، أن هناك عددا من النقاط الثابتة التى تتولى الكشف عن فيروس سى بين المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى لالتهاب الكبد 2020، وذلك للحفاظ على خدمات التهاب الكبد الأساسية خلال جائحة فيروس كورونا COVID-19، موضحة أن موضوع هذا العام هو "مستقبل خالٍ من التهاب الكبد"، مع تركيز قوى على الوقاية من التهاب الكبد B بين الأمهات والمواليد الجدد.