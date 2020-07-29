شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا شنودة فى سوهاج يفتح أبوابه للزوار.. وعذراء البراموس مستمر بالإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين "الدير الأبيض" فى سوهاج، عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة شفيع الدير، وذلك حتى الخميس 30 يوليو، من الساعة 5 صباحا حتى 10 مساء، بينما سيغلق أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، ليعود فتح أبوابه مرة أخرى بدءا من يوم الاثنين 3 أغسطس.

من جهة أخرى، أكد دير السيدة العذراء "براموس" بوادى النطرون، فى تنويه له، أن الدير ما زال مغلقا أمام الزوار سواء أفرادا أو مجموعات وذلك حتى إشعار أخر ، ون عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر.