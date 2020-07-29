شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة ومحافظة الإسكندرية يبحثان سبل النهوض بالقطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ود. جاكلين عازر نائب المحافظ لبحث سبل تعزيز التعاون لوضع آلية للنهوض بالقطاع السياحي بمحافظة الاسكندرية وبالاخص تعظيم الطاقة الفندقية بها.

وتناول اللقاء مناقشة بحث دراسة تطوير محافظة الاسكندرية سياحيا خاصة وانها تمتلك مقومات جذب سياحية متنوعة، بالاضافة الي دراسة سبل زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة من خلال إنشاء فنادق جديدة تستغل المقومات الثقافية والسياحية بالمحافظة من أجل استيعاب أكبر عدد من الزائرين والسائحين الوافدين اليها. هذا بالاضافة إلى مناقشة مقترح تطوير أحد الميادين الهامة بمحافظة الاسكندرية علي غرار تطوير ميدان التحرير بالقاهرة، لاظهار المعالم السياحية والاثرية بالمحافظة أمام الزائرين بالصورة الجمالية التي تليق بها وبمكانتها التاريخية و السياحية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد قام بزيارة محافظة الاسكندرية نهاية الشهر الماضي لتفقد بعض المنشآت الفندقية والأماكن السياحية والأثرية بها و متابعة تطبيق اجراءات السلامة الصحية بها بالإضافة إلى تفقده لمنطقة المنتزة السياحية ومتابعة مشروع تطويرها واحيائها لتصبح منتجعا سياحيا ثقافيا عالميا، كما قام بإعادة فتح قلعة قايبتاي الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية للزيارة.

و في إطار خطة الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية تم ايضا اعادة فتح متحف الإسكندرية القومي، ومنطقة كوم الشقافة، وعامود السواري.