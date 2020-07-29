شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 6 فنادق تحصل على شهادة السلامة الصحية قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت اليوم 6 فنادق بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة البحر الأحمر وفندقين بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء وفندين بالقاهرة الكبرى.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 611 فندقا ب 21 محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة. وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.