شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: استمرار غلق دير "برموس" فى وادى النطرون حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر دير السيدة العذراء "برموس" فى وادى النطرون بيانا نوه فيه عن استمرار غلق الدير أمام الزوار سواء أفراد أو مجموعات لحين إشعار آخر.

وجاء نص البيان، الذى نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر فيس بوك، كالتالى: "ينوه دير السيدة العذراء (برموس) بوادى النطرون، إلى أن الدير ما زال مغلقا أمام الزوار سواء أفراد أو مجموعات وذلك حتى إشعار آخر، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر".





وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرر إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية فى 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأضاف البابا تواضروس فى لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا فى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".