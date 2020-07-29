شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. "للعمالة المصرية فى الكويت" اعرف حقوقك وواجباتك بقانون الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي، ينشر ”الخليج 365” لقرائه الحقوق والواجبات للعمالة المصرية كما أقرها القانون الكويتى. فى الانفوجراف التالي نتعرف معا، على حقوق وواجبات العمالة المصرية وفقا للقانون الكويتى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف .. "للعمالة المصرية فى الكويت" اعرف حقوقك وواجباتك بقانون الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.