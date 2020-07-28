شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تمويل 9966 مشروعًا بـ876 مليونًا و725 ألف جنيه ضمن «مشروعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير الشهري لمبادرة مشروعك «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية» حيث وصل قيمة التمويل للمشروعات منذ انطلاق المبادرة في عام 2015 وحتى الآن إلى 876 مليونًا و725 ألف جنيه، استفاد منها 9966 مشروعاً وفرت ما يقرب من 12 ألف و500 فرصة عمل، مشيرا إلى أنه «خلال يوليو الجاري فقط» تم تمويل 55 مشروعا بقيمة 9 ملايين و420 ألف جنيه.

وأكد محافظ بني سويف أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، التى يشارك فيه عدد من البنوك الوطنية (بنك مصر،البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية) بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) خاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك، حيث عزًزت من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

من جهتها، أشارت نهى محمد، مدير مشروعك على مستوى المحافظة، إلى أنه «وتنفيذا لتوجيهات المحافظ» فقد تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج.

فيما أشار سامح ماهر، مساعد مدير مشروعك، إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين وإعداد تقارير دورية أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع، وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.