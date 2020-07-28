شكرا لقرائتكم خبر عن لم يستقبل حالات جديدة منذ 4 أيام.. «عزل كفر الدوار» يعلن تواجد 9 مصابين فقط بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا في البحيرة، إن المستشفى لم يستقبل أي حالات جديدة منذ 4 أيام، ولم يعد بالمستشفى سوى 9 حالات فقط، منهم 6 حالات بالرعاية المركزة، و3 حالات فقط في الأقسام الداخلية.

وأوضح «زايد» أن المستشفى استقبل 1418 حالة منذ بدء عمله كمستشفى للعزل في 16 إبريل الماضى، تحول 1210 حالة منهم من إيجابى إلى سلبى بنسبة 85.3%، وخرج للتعافى 568 حالة بنسبة 40.5%، بينما تم تحويل 272 حالة لنزل الشباب بنسبة 26.1%..

وخرجت 370 حالة للعزل المنزلى بنسبة 26.1%، وتوفيت 199 حالة بنسبة 14%.