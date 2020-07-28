شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، مؤكدا أن لجان النظام والمراقبة «كنترولات الثانوية العامة» ستحصل على إجازة عيد الأضحي بدءا من الخميس وحتي الاثنين المقبل.

وأكد «حجازي» أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسيتم حسم موعد محدد لإعلانها بعد العودة من اجازة العيد الثلاثاء المقبل.

ووجه «حجازي» رسالة إلى مقدري درجات امتحانات الثانوية العامة في جميع الكنترولات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاحتماعي «فيسبوك»، قائلا: «زملائي مقدري درجات الثانوية العامة.. أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ قد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات».

وأضاف: «بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه.

أعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر».