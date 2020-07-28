شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي يكتب: لماذا يتقبل الناس مبروك عطية ويرفضون عبدالله رشدي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أصبح الداعية الدكتور مبروك عطية أحد نجوم تطبيق (تيك توك) المحبوبين بفضل تطويعه للغة وانفعالاته وقفشاته، بينما تحول الداعية عبدالله رشدي إلى شخص غير محبوب بفعل حدته وطريقته الهجومية»، هكذا يرى الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي الفرق بين الرجلين.

في هذا التحليل، يقدم استشاري الطب النفسي قراءة لتواجد كل من مبروك عطية وعبدالله رشدي على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد حجم متابعتهما بين الشباب، ليجيب على سؤال: «من هو النموذج العصري للداعية الذي يجدد من طريقة خطاب الديني ويصبح شيخ الشباب؟».

من خلال متابعة ورصد لأكثر الفيديوهات الدينية متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي وجدت أن عبدالله رشدي والدكتور مبروك عطية يستحوذان على الجانب الأكبر من المتابعة والتفاعل دون بقية المشايخ على السوشيال ميديا.

وأصبح الدكتور مبروك عطية من نجوم "تيك توك"، وأصبح مشاهير التيك توك يتبارون في عمل فيديوهات لهم على التطبيق باستخدام أسلوب وصوت الدكتور مبروك عطية وانفعالاته وقفشاته، وأصبح لديه جمهور عريض من الشباب والشابات والمراهقين والمراهقات.

لمست هذا بشدة في العيادة مع الكثير من المرضى من هذه الفئة العمرية عندما أتطرق معهم في الكلام عن دين أو أي مساءلة دينية، فيذكرون لي أنهم يحبون الدكتور مبروك عطية ويبدون في إطلاق لزمات الدكتور مبروك عطية ويضحكون بشدة ويقولون بالنص «دمه خفيف ويخلينا نحب الدين».

هذه الفئة العمرية لا تشاهد التلفاز إلا نادرًا، ولا تطلع على الصحف أو تقرا إلا نادرًا، ولكنهم يتابعون السوشيال ميديا بشدة، دعوني أذكر لكم ما تقوله بعض الدراسات عن المراهقين والشباب وماذا يتابعون على السوشيال ميديا.

وأذكر عدة تعريفات للمراهقين- الذين تعرفهم الأمم المتحدة على أنهم الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة ويبلغ عددهم 1.2 مليار في العالم اليوم، ويمثلون 16% من سكان العالم.

يتزايد أعداد الشباب المصري بسرعة، ويشكل المراهقون «10– 19 عاما» 17 ملايين نسمة يمثلون 19% من مجموع السكان. يضاف إليهم 9 ملايين في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا، أي حوالي ثلث مجموع السكان، والأبحاث العالمية الخاصة بمشاهدة المراهقين للتلفزيون في العالم تذكر أن نسبتهم لا تزيد عن ١٠% منهم.

وتذكر الأبحاث العالمية الخاصة بالاتصالات في مصر أن ٩٠% من المراهقين والشباب يستخدمون السوشيال ميديا يعني لا يقل عن ١٩ مليون شخص أغلبهم لديهم حسابات على الفيس بوك وإنستجرام وتويتر والتيك توك.

ويعتبر تطبيق التيك توك الآن هو أكثر التطبيقات جذبًا للمراهقين في مصر هذه الأيام. وهذه بعض الأرقام الخاصة بتطبيق تيك توك تتراوح وتتراوح أعمار 41% من مستخدمي TikTok بين 16 و24 عامًا.

- 56٪ من مستخدمي TikTok هم من الذكور و44٪ من الإناث.

- ما يقرب من 50٪ من جمهور TikTok العالمي تحت سن 34 عامًا مع 26٪ بين 18 و24 عامًا.

- تقريبا أكثر من ٥ ملايين مصري يستخدمون تطبيق tik tok.

- ٥ ملايين مستخدم حوالي ١٠% منهم قاموا باستخدام أسلوب الدكتور مبروك عطية منهم المشاهير ومنهم العامة.

حاولت أن أجد تفسيرا لهذا وعن سر إنتشار دكتور مبروك عطية وسط هذه الفئة العمرية، بجانب كما قلت لكم أن المرضى المراهقين والشباب في العيادة يرددون اسم مبروك عطية ويتحدثون عنه بمحبة ويذكرون عبدالله رشدي لكن يتحدثون عنه بغضب لأنهم يرون أنه حاد وهجومي ويقدم نموذج رجل الدين بعضلات المصارع، والذي يسفّه من آراء من يختلفون معه، ويستعرض عليهم ويسخر منهم ويستفزهم بجانب أنه بلغتهم الدراجة «بيركب التريند».

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عبدالله رشدي بالنسبة لهم نجم سوشيال ميديا، ولكن نجم غير محبوب، نجم يجيد البروباجندا وصناعة الجدل والترويج لنفسه على السوشيال ميديا.

نعود للحديث عن دكتور مبروك عطية وسر نجوميته، فنجومية مبروك عطية ترجع إلى قدرته على تطويع اللغة لكي تناسب العامة واستخدام خفة الظل وتطويع الأسلوب الذي لا ينازعه فيها أحد واستخدام بعض الألفاظ الإنجليزية.

السؤال هنا هل يقوم دكتور مبروك عطية بالفطرة أما أنه دارس ومخطط لما يقوم بها وتمرس على الظهور الإعلامي وخدمته السوشيال ميديا بجانب أنه متابع جيد لها ويعرف كيف يعلق الحدث.

أعتقد أنه قارئ جيد للتسويق الإعلامي وفن صناعة النجوم وصناعة الصورة الذهنية واستخدام الدوافع النفسية للتأثير على المتلقي وو لديه مهارات الاتصال واستطاع تطوير هذه المهارات وخرج عن الإطار التقليدي لرجل الدين وأستاذ الجامعة التقليدي.

بمعنى آخر يجيد الدكتور مبروك عطية فن التأثير والإقناع وهو علم يعتمد على استخدام علم النفس في كيفية مخاطبة الجماهير والذي نشر فيه «كتاب التأثير- علم نفس الإقناع» Influence: The Psychology of Persuasion لروبرت بينو سيالديني «من مواليد 27 أبريل 1945» هو بروفيسور متقاعد لعلم النفس والتسويق في جامعة ولاية أريزونا، وكان أستاذًا زائرًا في التسويق والأعمال وعلم النفس في جامعة ستانفورد.

يقدم Cialdini مبادئ التأثير الستة التي ستساعدك على إقناع الآخرين. مبادئ الأطروحات الستة هي المعاملة بالمثل والاتساق والدليل الاجتماعي والإعجاب والسلطة والندرة.

الباحث والمدقق في مجال الإعلام والتسويق سيجد أن دكتور مبروك عطية يطبق الأطروحات الستة فهو يكلم الناس بلغتهم ومتسق مع نفسه ومعتز برأيه ولديه سلطة الشهرة وسلطة العلم فهو يركز في كل حلقاته على أنه أستاذ دكتور بروفيسور وعميد كلية والندرة هنا أنه يظهر في قناة واحدة فقط وليس جميع القنوات كبقية المشايخ.

سؤال آخر هل دكتور مبروك عطية هو النموذج العصري للداعية الذي يجدد من طريقة خطاب الديني ويصبح شيخ الشباب؟

أعتقد أنه يجب استخدامه واستغلال ظهوره وشعبيته بطريقة أخرى وليس مجال الفتوى فقط ولكن في مجال مواجهة التطرف ومواجهة الإلحاد الذي انتشر بسبب وجود تيارات متطرفة تسيء إلي الإسلام وتستخدم الدين في السياسة.