شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: المرحلة المقبلة من مفاوضات «سد النهضة» ستقوم على «أسس واضحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام لجميع الأطراف في أزمة سد النهضة، على الرغم من تيقن مصر بعدم وجود إرادة لدى البعض الأطراف من الوصول إلى اتفاق.

أضاف «السباعي»، في مداخلة مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مصر قادرة على الوصول إلى هدفها من التفاوض طالمًا هي صاحبة الحق، لافتَا إلى أن تأجيل المفاوضات جاء بعد رغبة السودان لإعادة تقدير الموقف، خاصة بعد قيام إثيوبيا بالملء الأولي لسد النهضة بشكل أحادي.

ولفت إلى أن مصر ستشارك في العملية التفاوضية المرحلة المقبلة على أسس واضحة، خاصة في النقاط القانونية، مشيرًا إلى أن الجانب السوداني لديه مخاوف من أمان السد، خاصة أن الدراسات حول أمان السد لم تستكمل حتى الآن.