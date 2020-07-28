شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يجري جولة تفقدية بالمنطقة اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، جولة تفقدية بالمنطقة اللوجستية، رافقه خلالها المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، والمهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية، واللواء سعيد السيد، مدير عام نادي ماتريكس، والدكتور علاء حلويش، المستشار الرياضي للنادي.

وتابع محافظ الغربية ما تم إنجازه بالمنطقة من مشروعات خدمية لأهالى محافظة الغربية، كما تفقد نادى ماتريكس الرياضى، وكافة الملاعب الموجودة بالمنطقة، مثمنا جهود الشركةً المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية.

يذكر أن المنطقة اللوجستية تقام على مساحة 82 فداناً باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه، حيث إن المشروع سيعمل على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، متضمناً مولاً تجارياً على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر في منطقة الدلتا.