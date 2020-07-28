شكرا لقرائتكم خبر عن غضب جماهيري بسبب إعلان يروّج لإنجازات نابليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت صفحة الجامعة الفرنسية، عبر موقع «فيسبوك»، ردود فعل غاضبة من المتابعين، بعد طرحها إعلاناً دعائياً للعام الدراسى 2020، ضمن حملة بعنوان «نابليون 2020»، يظهر خلاله نابليون بونابرت فى 50 ثانية، مع سرد أعماله فى مصر أثناء الحملة الفرنسية 1798- 1801، بينها إدخال الطباعة للبلاد وفك رموز حجر رشيد وتأسيس المعهد المصرى، دون ذكر الجانب الأكثر قتامة من يوميات الحملة العسكرية فى ربوع مصر.

وطالب رواد الصفحة بإزالة الإعلان الدعائى الذى اعتبره كثيرون تبريرًا للاستعمار ومحاولة تجميل لوجهه القبيح، إذ علق أحد المتابعين على مقطع الفيديو: «عار عليكم تنزلوا حملة وفيديو بالشكل ده، نابليون المحتل اللى دخل الأزهر الشريف بالخيل، عملتوه شعار وحملة، مش مكسوفين من نفسكم؟»، وأضاف آخر: «انتم بتبرروا استعمار وبتقولوا كان جاى يعلمنا، أول مرة فى حياتى أشوف دولة تم استعمارها بتبرر لمستعمريها».

وتواصلت «المصرى اليوم» مع قسم التسويق بالجامعة الفرنسية، إذ قال أحد المسؤولين- طلب عدم ذكر اسمه- إن فريق العمل حذف الإعلان من صفحة الجامعة بناءً على ردود الفعل السلبية التى تلقتها، مستدركًا: «أكيد الحملة الفرنسية كانت حملة عسكرية وفيها مشكلات وعملت بلاوى، لكن برضه كان فيه جانب آخر زى إن الحملة جابت معاها العالِم شامبليون اللى فك رموز حجر رشيد، ونابليون اللى أسس المعهد المصرى، وأنا مش بلمّعه، أنا بس بجيب الجانب الآخر».

وعن اتهام المُعلقين للحملة بأنها تبرر الاستعمار، أضاف: «ما بقاش فيه خلاص استعمار، والإعلان مش قصده إن حد ييجى يحتلنا، وفى الإسكريبت الأصلى كان فيه ذِكر لضرب نابليون فى المنصورة بالحلل والنبابيت لكن إحنا قررنا نخلى الإعلان أخف.. كل الناس عارفين إن نابليون دخل الأزهر بالخيل، وكل الناس عارفين اللى حصل لمحمد كُريم، لكن مش كل الناس عارفين إنه دخّل الطباعة لمصر ودا اللى خلّى مصر تبقى رائدة فى الطباعة وتنافس الشام.. الإعلان صادم، ده علشان يسمّع».