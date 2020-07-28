شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربي والثقافة يتفقدان أول نموذج للمسارح المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربى» التابع لوزارة الإنتاج الحربى، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك لبحث سبل التعاون فى تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة.

وتفقد الوزيران أول نموذج مسرح متنقل شامل ملحقاته من معدات إضاءة ووحدات توليد كهرباء ودورات مياه متنقلة واستوديو متنقل والذى قامت بتنفيذه شركة حلوان لمحركات الديزل. وأوضح مرسى أن وزارة الإنتاج الحربى تؤمن بدور الفن والثقافة فى المجتمع وتنمية العقول لدى الشباب لتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تناولها للقضايا الهامة إلى جانب نشر الوعى بالدور الذى تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الإنتاج الحربى على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة فى مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية ومن بينها دعم المسارح المتنقلة سواء برفع كفاءة الموجود منها حالياً أو التصنيع الجديد، مضيفا أنه تم التعاقد مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنفيذ 6 مسارح متنقلة وتجهيزها بكل ملحقاتها من إضاءة وكاميرات وأى تجهيزات أخرى متوفرة لدى شركات الإنتاج الحربى.

وأعربت «عبدالدايم» عن ثقتها التامة للدور الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربى لدعم الثقافة ونشر الوعى وعن ثقتها فيما شاهدته خلال جولتها للاطلاع على نموذج المسرح المتنقل الذى تم تنفيذه كنموذج أول والذى يعكس المقومات التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربى والممكن استغلالها لدعم القصور الثقافية والمسارح من خلال القيام بأى أعمال تطوير لتأهيلها وتجهيزها للعمل، مشيرة إلى أنه تم تسليم عدد من المسارح المتوقفة عن العمل إلى وزارة الإنتاج الحربى لتأهيلها للعمل من جديد وقد لاقت استحسانا كبيرا وهذا ما دعا إلى الرغبة فى زيادة التعاون بين الطرفين.

وأوضحت أن وزارة الثقافة تسعى إلى زيادة عدد عناصر منظومة المسارح المتنقلة للوصول بالمنتج الثقافى إلى المناطق الأكثر احتياجا ودعم الفرق الفنية بالمحافظات وكذلك تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعى والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة، مضيفة أنه يمكن استغلال العربات المتنقلة التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة بما يتلاءم مع طبيعة المسارح المتنقلة أو مكتبات الأسرة فى ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين.