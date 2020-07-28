شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عاطف يدعم «بهية» بحفل خيري ليلة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستعد المنشد مصطفى عاطف لإقامة حفل خيرى لمحاربات مستشفى «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان كلافتة إنسانية منه لدعمهن وإدخال السرور على قلوبهن، وذلك استكمالا واستمرار لمسيرة دعمه المعتادة منه لمحاربات «بهية»، سواء بزيارتهن أو إقامة الحفلات لمشاركتهن المناسبات المختلفة. يذاع الحفل ببث حى على قناة «اليوتيوب» الرسمية لبهية الخميس ٣٠ يوليو الساعة الـ٩ مساء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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