شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبحث مخطط مشروع «باب مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان؛ لمناقشة المخطط المقترح لمشروع «باب مصر» لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد، والمقترحات الخاصة بتطوير مدينة سانت كاترين، والمشروعات التنموية الأخرى بالمحافظات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع بتنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير مدينة سانت كاترين وفقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً فى هذا السياق إلى أن تطوير مطار سانت كاترين سيتولاه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وهناك تكليف بالبدء فورا فى تنفيذ مخطط التطوير للمطار.

ولفت إلى أهمية تطوير الطرق الداخلية بمدينة سانت كاترين، مع ضرورة تطوير طرق سريعة لربطها بمدينة شرم الشيخ، على أن يتم إيلاء الأهمية القصوى لما تتمتع به المدينة من ميزات جذب سياحىّ وتعظيم الاستفادة منه، ولاسيما أن هذه المدينة التى تجلى الله عز وجل فيها تتمتع بمقومات هائلة للسياحة الدينية، والتى من بينها الوادى المقدس، الذى يضم كلا من جبل موسى، وشجرة العليقة المقدسة بدير سانت كاترين، وما يعرف بمقام النبى هارون، وجبل التجلى، وجبل الصفصافة وجبل الدير وغيرها.

ودعا رئيس الوزراء إلى تعظيم الاستفادة من أهمية وقيمة الأعشاب النادرة التى تتميز بها المدينة، فضلا عن إنتاج الزيوت المستخلصة من زيت الزيتون الذى يعد من أفضل الأنواع، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لتنمية المدينة، إلى جانب توفير فرص عمل لأهالى المنطقة.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بتطوير الأراضى التى تملكها شركة «مصر سيناء» بالمدينة.

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وقال «الجزار» إن مشروع «باب مصر» يرتكز على رؤية تنموية طموح تستهدف أن تكون مصر فى قلب التحولات الاقتصادية والسياحية والتجارية فى العالم، وذلك للبناء على المستجدات التنموية والقوى الدافعة للاستثمار فى اتجاه شرق البلاد، والمتمثلة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحور 30 يونيو، بالإضافة إلى وجود توجهات إقليمية لإنشاء مشروعات تنموية عملاقة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لإيجاد إطار تنموى قومى شامل ينظر إلى المستقبل بآفاق واسعة. وأشار إلى أن هناك دراسة تم إعدادها تسعى لتحديد فرص التنمية القائمة فى المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد، وذلك انطلاقا من الدراسات والمخططات المعدة مسبقاً من قبل الجهات المختصة، بحيث يتم تطوير هذه الرؤية الأولية لتتماشى مع السياق العمرانى الحالى والمستقبلى فى المنطقة والدول المجاورة، سعياً لاستشراف آفاق المستقبل، ولتحقيق الربط والتكامل مع العالم، وكذلك التكامل مع مخططات التنمية، موضحاً فى هذا السياق أن هناك مشروعات تنموية قومية عديدة فى القطاعات المختلفة المستهدفة، منها مشروعات سياحية، وصناعية، وزراعية، وتنمية عمرانية وبنية أساسية، إلى جانب مشروعات الخدمات المتقدمة، والتجارية الإدارية الخدمية، وغيرها من المشروعات الأخرى التى من بينها الاستثمارية واللوجستية.

إلى ذلك، عقد «مدبولى» اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بإقامة مجمعات صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة فى عدد من المحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المجمعات الصناعية فى زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، حيث تنتشر المجمعات فى مختلف محافظات مصر، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ النهائية، وتجهيز المرافق والخدمات، والطرح على المستفيدين طبقا للأنشطة التى تم تحديدها.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية، موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، تضم 4311 وحدة صناعية، تتم إقامتها على مساحة كلية تصل إلى 538 فدانا.

من جهة أخرى، عقد «مدبولى»،اجتماعاً حضره جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك؛ لمتابعة موقف أعمال التنفيذ والتشطيبات الخاصة بفروع البنوك فى العاصمة الإدارية الجديدة.