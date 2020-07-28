شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يطلق اسم الدكتور محمد مشالي على المركز الطبي في شارع سعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر طارق رحمى، محافظ الغربية، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة" على المركز الطبي بشارع سعيد بمدينة طنطا، تقديرا لجهوده وخدماته الطبية التي قدمها لأهالى الغربية طوال فترة حياته. كان محافظ الغربية نعى طبيب الغلابة الذي وافته المنية، فجر الثلاثاء، نيابة عن أهالي محافظة الغربية. الدكتور محمد مشالى من مواليد قرية ظهر التمساح التابعه لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وانتقل إلى محافظة الغربية منذ الصغر واستقر مع أسرته، كما تم تعيينه بالقطاع الريفيى بمحافظة الغربية، وتمت ترقيته لمنصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنه ثم مديرا للمركز الطبي سعيد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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