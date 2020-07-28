شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير التعليم»: بدء العام الدراسي الجديد بالمجمعات التكنولوجية 20 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعه الشهري في مقر الصندوق، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كل من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

وقال الدكتور أحمد حسني الحيوي إن الاجتماع شهد مناقشة المقترح الخاص بعمل تحالف تعليمي يتشارك فيه الصندوق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركاء الصناعة من أصحاب العمل بغرض تأسيس مجلس ممتحنين وطني National Assessors’ Board لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات المؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية المختلفة.

وأضاف أنه في إطار استعداد المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق للعام الدراسي الجديد 2020-2021، تقرر بدء الدراسة في مجمعي الفيوم وأسيوط 20 سبتمبر 2020، ومجمعي أبوغالب والأميرية 3 أكتوبر 2020.

وأوضح «الحيوي» أن المجلس وافق خلال الاجتماع على الطلب المقدم من مدير مجمع أبوغالب بشأن الاتفاق مع الشريك التعليمي الإيطالي «إقليم امليا رومانيا» على اعتماد خبراء محليين من الصناعة لإجراء اختبارات المؤهلات تحت متابعة الخبير الإيطالي بالمشروع وذلك لتخطي عقبه صعوبة حضور ممتحنين من إيطاليا بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أنه تم خلال الاجتماع أيضًا عرض الإحاطة المقدمة من مدير مجمع الفيوم بشأن مناقشة استعدادات المجمع للدورة التمهيدية للغة الإيطالية وذلك للطلاب الناجحين باختبارات القدرات من الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمجمع.

واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن الاجتماع ناقش أيضًا المقترح المقدم من مدير مجمع أسيوط بشأن إنشاء جمعية أهلية تحت مسمى «جمعية المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط للرعاية المتكاملة وتنمية المجتمع»، تكون تابعة للمجمع التكنولوجي بأسيوط للمساهمة في قبول التبرعات والهبات التي يمكن تقديمها من جهات ومؤسسات محلية أو دولية تساهم في أنشطة المجمع التكنولوجي بأسيوط وذلك وفق القواعد واللوائح القانونية الحاكمة في ذلك الشأن.

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