شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم سبتمبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و3 شركات للمحالج يتم تطويرها بالكامل بتكلفة نحو 21 مليار جنيه.

أضاف «توفيق»، في مداخلة مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، الثلاثاء، أن المصانع التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تمثل 8% من طاقة المشروع الكبير، وهي بروفة لمشروع أكبر لتطوير قطاع الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن آخر مصنع سيتم تنفيذه ضمن هذا المشروع خلال النصف الأول من 2022.

وتابع وزير قطاع الأعمال: «جار تنفيذ أكبر مصنع للغزل في العالم، ومن المتوقع افتتاحه في المحلة سبتمبر 2021».