شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: فتح الحدائق والمتنزهات بعد العيد بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة، الثلاثاء، للمسئوليين بضرورة التواجد مع العاملين في المؤسسات وحل مشاكلهم.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة اتباع الأساليب العلمية في الإدارة.

وتباع أن «العمل الفردي انتهي ولا بد من العمل الجماعي لأنه أساس النجاح»، مؤكدا أن «الحكومة تعمل بشكل متكامل في كل مؤسساتها».

وأشار وزير الزراعة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة تنفق المليارات من أجل تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية.

وأوضح أنه لا بد من تطوير الري بالغمر واستبداله بنظم الري الحديث، مؤكدا أن الدولة المصرية تبحث عن إيجاد مصادر متنوعة للري.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الري على تطبيق نظم الري الحديثة على مليون فدان كبداية لتطوير نظم الري في مصر من أجل توفير المياه.

وأكد أن العالم يعرف قيمة القطن المصري الناعم طويل التيلة، مؤكدا أن القيمة المضافة للقطن المصري ستزداد بعد غزله وتحويله لخيوط، موضحا أن تحسين القيمة المضافة للقطن يشجع المزارعين على العودة لزراعته بمساحات كبيرة.

واستطرد القصير أنه سيتم بداية من العام المقبل تقليل زراعة المحاصيل الشارهة للمياه، وأن مركز البحوث الزراعية يبحث الآن عن استنباط أنواع من المحاصيل تنضج مبكرا بما يوفر المياه، إلى جانب تسوية الأرض بالليزر.

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وأكد السيد القصير أن الصادرات الزراعية بلغت أكثر من 3.7 مليون طن رغم جائحة كورونا، فضلًا عن أن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا.

ولفت السيد القصير إلى أنه سيتم فتح الحدائق بإجراءات احترازية بعد العيد.