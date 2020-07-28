شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على جنوب مصر.. «الأرصاد» توضح السبب العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطار غزيرة الآن في المنطقة المدارية في إثيوبيا والسودان، وهناك كميات رطوبة موجودة في هذه الأماكن، وحزام الرطوبة بها مرتفع إلى أعلى ويصل إلى مناطق من جنوب مصر على الحدود المصرية.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن التفسير العلمي لما يشهده جنوب البلاد حاليًا من أمطار رعدية أحيانًا، أن هناك انخفاضا في الضغط الجوي على سطح الأرض على جنوب البلاد ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا أو عوامل رفع لهذه الكتلة الرطبة الموجودة على سطح الأرض تساعد على نمو هذه السحب الموجودة في شمال السودان واتجاه حركتها إلى جنوب مصر.

تابع «شاهين»: «بالطبع هذه السحب بعضها رعدية مصحوبة بأمطار خفيفة لأنها بتفقد كميات كبيرة من المياه أثناء الهطول على شمال السودان أو منطقة جنوب السعودية والتي نعلم الآن أن هناك أمطار غزيرة في الطائف».

وأوضح مدير مركز التنبؤات أن «كل هذه الكتل الهوائية تتجمع على جمهورية مصر ولكن تكون فقدت الكثير من كميات المياه الموجودة في هذه السحب، ولذلك نقول إن هناك فرصا لسقوط الأمطار ولكنها أمطار خفيفة»، لافتًا أن «هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي».