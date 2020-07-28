شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تقترح إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على إحدى قاعات «طب القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، بإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» على إحدى قاعات المحاضرات بكلية الطب جامعة القاهرة التي تخرج منها الطبيب الراحل تخليدا لذكراه وعمله.

وتوفي الدكتور محمد مشالي، فجر الثلاثاء، وهو من مواليد البحيرة عام 1944، وتخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1967، ونجح في أن يسجل اسمه بحروف من نور في قلوب المصريين بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء.