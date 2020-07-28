شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يكرم أسر شهداء القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء الثلاثاء، 7 من أسر شهداء القوات المسلحة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والعقيد أيمن فكري، المستشار العسكرى للمحافظة.

وثمن محافظ الغربية دور القوات المسلحة المصرية وجهودها في الدفاع عن أرض الوطن وحماية مقدراته حفاظا على أمنه واستقراره.

وقال المحافظ إن تكريم الشهداء يأتى من منطلق المسئولية الوطنية للمحافظة الغربية تجاه أبطالها البواسل اللذين جادوا بأرواحهم فداء لمصرنا الغالية لتبقى رايتها عالية خفاقة، مؤكدًا أن محافظة الغربية لن تنسي أبدا أن تحتفي بشهداء الوطن وتسعي دائما لتكريم أسرهم وتنفيذ مطالبهم تخليدا لذكراهم.

من جهتهم، أعرب أسر الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بتكريم محافظ الغربية، قائلين: «فخورين بأبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن وحماية أراضيه، وهذا أقل شىء ممكن أن يقدم للوطن فنحن جميعا فداء له».

وشمل التكريم أسرة الشهيد عقيد أركان حرب محمد ابراهيم فضل الله شامة، والشهيد ملازم أول طيار محمد ابراهيم الصباغ، والشهيد ملازم أول فنى أحمد ابراهيم معتوق، والشهيد رقيب متطوع كمال حسين ضبش، والشهيد عريف متطوع ابراهيم أحمد ماهر الشناوى، والشهيد جندي محمد صلاح عرفة، والشهيد مجدي جمال محمد الحارون.

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