شكرا لقرائتكم خبر عن تنازل 3 مرشحين عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اليوم الأخير للتنازل عن استكمال خوض انتخابات مجلس الشيوخ عن المقعد الفردي بدائرة البحر الأحمر، تقدم 3 مرشحين بطلب تنازل عن عدم استكمال الانتخابات لرئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين، لينخفض عدد المرشحين إلى 8 يتسابقون على المقعد الفردي الوحيد.
وتضمنت أسماء من تنازلوا عن الترشح لمقعد الفردي بدائرة البحرالأحمر في انتخابات مجلس الشيوخ: محي العبادي، رئيس اتحاد العمال، أحمد عبدالمبدي، عضو مجلس شوري سابق، محمد بشير، مدير بأحد البنوك بمدينة الغردقة.
ويستمر السباق الانتخابي بين كل من: الصحفي محمد السيد سليمان ومحمد سعيد الدابي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وأحمد عبدالشافي طبيب، وعثمان أبوالعباس، موظف بقطاع البترول، وعبدالله حسن موظف بالضرائب، شاذلي عبداللطيف محامي، محمد عطا الزمر موظف بالضرائب، وشاذلي القرباوي رجل أعمال.
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