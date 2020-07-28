شكرا لقرائتكم خبر عن حظر لافتات الدعاية الانتخابية لمرشحي «الشيوخ» في ميادين وشوارع رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، الثلاثاء، حظر لافتات الدعاية لمرشحى الشيوخ بميادين وشوارع المدينة، حفاظا على الشكل الحضارى والجمالى.

واجتمع رئيس مدينة رأس غارب بأصحاب الفراشة بالمدينة للتنبيه عليهم بحظر ومنع عمل دعايات انتخابية على الميادين العامة بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد بيان لمجلس مدينة راس غارب أن أصحاب الفراشة استجابوا على الفور وقاموا بإزالة جميع الدعايات الانتخابية من ميدان المجمع التجارى وميدان السنترال، وجار الإزالة من ميدان الشهيد عباس سليم.

وأوضح البيان أن ذلك يأتى من منطلق الحرص والحفاظ على مقدرات الدولة والاهتمام بالشكل الحضارى والجمالى للمدينة والحفاظ على الممتلكات العامة.