شكرا لقرائتكم خبر عن تحولت لدفتر عزاء.. «السوشيال ميديا» تنعى الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» إلى دفتر عزاء بعد وفاة الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة»، فجر الثلاثاء، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد رحلة عطاء طويلة، سخر فيها مهنته وخبرته وحياته لمهمة علاج الفقراء وتخفيف آلامهم.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «تاجر مع الله فربح الدنيا والآخرة كسب حب الملايين ودعواتهم له، رغم عدم معرفته، فطوبي له رحمه الله وغفر له ووسع مدخله وجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال آخر: «كم من أطباء أثرياء رحلوا ولم يشعر بهم أحد وما نفعتهم الأموال التي جمعوها من الناس ولا شهرتهم لأنهم لم يتركوا هذا الأثر الطيب في نفوس الناس، فقد خلدت ذكراك للأبد».

وأضاف ثالث: «اللهم أسكنه فسيح جناتك واجعل عمل الخير رفيقه وجليسه فما علمنا عنه إلا خيرا وما رأينا منه إلا خيرا، زهد الدنيا وعمل لوجه الله أراد الجنة لأنه يعلم أن الدنيا إلى زوال فاللهم أكرم نزله ووسع مدخله يا الله، فقد كان حليماً رؤوفاً بالفقراء فجد عليه من فيض جودك يا أكرم الأكرمين يالله، انك سميع مجيب الدعاء».

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة حياة الدكتور محمد مشالي، حيث ولد في البحيرة عام 1944، وافتتح عيادته الشهيرة عام 1975، وكانت قيمة الكشف 5 جنيهات، وفي الفترة الأخيرة بلغت 10 جنيهات، وكان يرفض الحصول عليها من الفقراء.

رفض الدكتور «مشالي» متاع الدنيا الزائل واختار ما عند الله، وقال أحد رواد «فيسبوك»: «دكتور محمد مشالي أحد أعظم أطباء الأطفال بمصر، غالباً كان يعطى الدواء مجاناً ويعفى الفقراء من قيمة الكشف ويقول: أعطتنى الدنيا أكثر مما أتمنى وأكثر مما استحق ومش ممكن أسيب حد يموت من الوجع».

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وأضاف أحد رواد تلك المواقع أن الدكتور محمد مشالي قال: «اكتشفت بعد تخرجي أن أبي ضحى بتكاليف علاجه ليجعل مني طبيباً، فعاهدت الله ألا آخذ قرشا واحدا من فقير أو معدوم، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يضاعف مثوبته».