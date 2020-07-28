شكرا لقرائتكم خبر عن «العالم فقد إنسانًا عظيمًا».. مسؤولة في الحكومة البريطانية تنعى «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز،الدكتور محمد مشالي المعروف بـ«طبيب الغلابة»، الذي وافته المنية، فجر الثلاثاء، بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتبت «دياز» عبر حسابها الشخصي على «تويتر»: «فقد العالم اليوم إنسان عظيم كرس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل»، مضيفة: «أحزنني كثيرًا خبر وفاة الدكتور ‎محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، تعازي لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب مصر». ‎

يذكر أن الراحل كان طبيبا يمارس عمله في الريف، ويعالج الفقراء من خلال عيادة صغيرة في طنطا وبأجر رمزي 10 جنيهات، وسلطت وسائل الإعلام الضوء على قصته منذ سنوات قليلة وزادت شهرته في مصر وخارجها.

وفي إحدى مقابلاته مع وسائل الإعلام، حكى الطبيب الراحل واقعة قلبت حياته رأسًا على عقب، وقال باكيا إنه تم تعيينه في إحدى الوحدات الصحية بمنطقة فقيرة، وذهب لعلاج طفل صغير مريض بالسكري يبكي من الألم ويقول لوالدته أعطني حقنة الإنسولين.

وردت أم الطفل قائلة إنها لو اشترت حقنة الإنسولين فلن تستطيع شراء الطعام لباقي إخوته، ليسارع بعدها الطفل ويصعد إلى سطح المنزل ويشعل النار في نفسه، وحاول الطبيب الراحل إنقاذه فلم يتمكن، وقال الطفل آخر كلماته موجها حديثه لأمه: «فعلت ذلك من أجل توفير ثمن الإنسولين لإخوتي».

وقال الراحل إنه منذ تلك الواقعة قرر أن يهب نفسه لخدمة الفقراء وعلاجهم، مضيفا أنه من أسرة فقيرة ومتواضعة، ونظرا لما عاناه وأشقاؤه فهذا ما جعله يشعر بمعاناة الفقراء.

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