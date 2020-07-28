شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مشروعات البرلمان لـ تليفزيون الخليج 365: الروبيكى دليل على اهتمام السيسى بزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك فى الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

التغطية الموسعة لـ"تلفزيون الخليج 365"، استضافت محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات، الذى أكد أن ما حدث اليوم هو جهد مشكور ومتواصل لرئيس الجمهورية والذى يهتم منذ فترة طويلة بحل مشاكل قطاع الصناعات النسجية، وهو قطاع الغزل والنسيج وهو أكبر قطاع صناعى في مصر، ويمثل 25% من حجم العمالة الصناعية على مستوى الجمهورية وبه استثمارات أكثر من 150 مليار جنيه مصرى".

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وأضاف المرشدى: "الرئيس السيسى أكثر من مرة أعطى توجيهات للحكومة للعمل على حل مشاكل قطاع الغزل والنسيج والنهاردة اللى أحنا شوفناه مشهد جيد يقول إن الرئيس مهتم بقضية زيادة الإنتاج وافتتاحه اليوم مجمع الغزل والنسيج التابع لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يعبر عن جهود القوات المسلحة في زيادة الإنتاج".

وأضاف: "مين اللى هيشغل مصانع الغزل والنسيج والطباعة، وتيتح فرصة عمل لأبناءنا لكى يعيشون حياة كريمة".

وتُعد صناعة الغزل والنسيج من أهم وأبرز الصناعات المحلية التى تحظى الدولة المصرية ببصمة فيها على مستوى العالم، وذلك على مدار التاريخ، وشهدت خلال السنوات السابقة اهتمام من قبل القيادة السياسية بإعادة إحياء هذه الصناعة بعدما كانت تعانى من الإهمال، وذلك من خلال إعادة هيكلة بعض المصانع وتطويرها وتحديثها، مرورا بافتتاح مجمع الروبيكى وانضمام 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، مما يعنى إعادة إحياء زراعة محصول القطن المصرى والصناعة بشكل عام، وتوفير مزيد من فرص العمل.