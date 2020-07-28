شكرا لقرائتكم خبر عن Top7 .. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم الثلاثاء مع محمد أسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7 ، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم الثلاثاء، 28 يوليو، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدينة الصناعية بالروبيكي، وقد قام الرئيس بتوجيه مجموعة من الرسائل إلى الشعب المصري، على رأسها، التأكيد على دور العمالة المصرية، قائلا، "كلنا مش هننام ومش هنرتاح"، أما عن سد النهضة، فقد أكد الرئيس أنه من حق المواطن المصري أن يشعر بالقلق، ولكنه قال أيضا، "الأسد محدش بياكل أكله، خليكوا أسود".

وعلى صعيد آخر، قرر وزير التعليم العالى تخفيض أعداد المقبولين بكلية الصيدلة بنسبة 30%، والنيابة العامة تستمع إلى ضحايا ريان الشرقية، الذي استولى منهم على مليار و200 ألف جنيه.

شهدت السعودية مقتل 2 مصريين على يد مواطن سعودى، وعلى الصعيد الفني، اعتذرت الفنانة "كارول سماحة" عن غناء أغنية فيلم توأم روحي، لعدم اقتناعها بالشكل النهائي للأغنية.

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حزنت مصر اليوم بسبب رحيل طبيب الغلابة دكتور محمد المشالي، وقد نعاه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قائلا، ضرب لنا مثلا في الإنسانية.

ويذكر أن Top7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.