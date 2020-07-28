شكرا لقرائتكم خبر عن أكل قد إيه من لحمة العيد؟.. خبيرة تغذية تجيب لـ"تلفزيون الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليندا جاد، استشارى التغذية، إن احتياح الجسم للحوم العيد ليس مرتفع، موضحة أن البعض يعتقد انه كلما تناول لحوم اكثر كلما كانت صحية أكبر، مشيرة إلى أن الجسم يحتاج 1 جرام من اللحوم لكل كيلو جرام من جسم الإنسان، أي الإنسان الذي يزن جسمه 100 كيلو يحتاج جسمه 100 جرام لحوم فقط.

جاء ذلك في تغطية خاصة أجرها "تلفزيون الخليج 365" حول ما يجب أن يتناوله الفرد من الأضحية والعادات الغذائية السليمة التي يجب اتباعها خلال عيد الأضحى حيث أعد التغطية الزميل محمد محسوب، وقدمها الزميل هشام عبدالتواب.

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وشددت على أن الإنسان السليم يمكن أن تحدث له تخمة من أكل اللحوم خلال فترة العيد، مشيرة إلى مرضى الكبد والقلب والكلي والضغط والنقرس أكثر فئة تتضرر من تناول كمية كبيرة من اللحوم، مؤكدة أن تناول كميات كبيرة من اللحوم يضر بالجسم ولا يفيده.



تغطية الخليج 365 الموسعة حول التغذية في عيد الأضحى

وحول تناول وحب البعض فواكه اللحوم قالت إن الكوليسترول عالي بها جداً وتضر بالمريض محذرة من الإكثار منها.