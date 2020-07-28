شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة توجه رسالة عبر "تليفزيون الخليج 365" بعد تعرضها لحادث مع أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت الإعلامية بسمة وهبة، لحظة اصطدام "چيت سكي"، كانت تستقله فى البحر، مع النجمة أصالة، بالصخور، وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسى على الصخر وفقدت الوعى ووقعت فى القاع، وأصالة رغم وقوعها صممت تخبط وتنادى حد ينقذنى أنا فوقت لقيت نفسى فى مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذنى من الميه اللى دخلت جسمى وأنا فاقده الوعى ومن النبض ودقات القلب والدم اللى كان طالع من الجروح اللى فى رجلى شكرا يا حبيبى يا رب يا رحمن رحيم بعبادك".

"تليفزيون الخليج 365"، تابع الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة، التى وجهت رسالة لجمهورها عبر التغطية المسائية الموسعة، قائلة: "مساء الخير على كل جريدة الخليج 365، اللى أنا بعتبرها جريدة الشعب وجريدة مصر وكل القائمين عليها والعاملين بها، من أشهر وأفضل وأمهر الناس وتتميز دائما بالإبهار المهنى وأنا بتشرف لما بعمل أي مداخلة أو أي حوار ليها".

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وأضافت بسمة: "أنا بشكركم جدا على سؤالكم واطمئنانكم عليا.. أنا كويسة الحمد لله.. حادث.. بصرف النظر عن اللى حصل ربنا قدر ولط .. وربنا كريم أوى.. والحمد لله أنا بخير وعمر الشقى بقى وطالعة ليلة العيد هحكى لكم عن تفاصيل الحادث ويمكن كان فى حاجات فيديوهات قبل الحادث هوريهالكم وهنسهر مع بعض عندى مفاجأة مين اللى هيفرح معانا ونقضى معاه ليلة العيد ونغنى كلنا معاه.. وربنا ما يحكم أبدا على أى حد بأى شر.. ونقضى عيد حلو كلنا والحمد لله جات سليمة".

وتابعت بسمة في رسالتها: "بشكر الصحفى محمد السيسى اللى أنا بعتبره الحقيقة من أشطر الصحفيين اللى قابلتهم في حياتى وشكرا على سؤالك واهتمامك وبحب كل جريدة الخليج 365 اللى أثبتت أنها رقم 1 فى مصر.. ومتشكرة جدا على سؤالكم ومتابعتكم منذ وقوع الحادث وبكن ليكم كل الاحترام والحب.. ألف شكر".

واختتمت بسمة وهبة رسالتها قائلة: "أنا بصر دايما على النجاح وإن شاء الله ليلة العيد هنكون مع بعض وهتكون مرحلة الخطر عدت وهقدر اتحرك وهطلع أحكى على كل حاجة إن شاء الله.. شكرا محمد السيسى وشكرا جريدة الخليج 365.. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية".