شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "قلبى اطمأن" ينعى طبيب الغلابة: رحيلك سيترك فراغا فى حياة الكثيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، حديث المواقع التواصل الإجتماعى في مصر و العالم العربى، الذى تحول إلى أيقونة العطاء رافضا كل المساعدات التى تقدم له أو حتى تجهيز عيادة جديدة له عند ظهوره فى برنامج "قلبى اطمأن"، لتتحقق رغبته فى بقاءه بعيادته لخدمة الفقراء حتى وفاته.

ومن جانبه، نعى القائمون على برنامج قلبى اطمأن، الدكتور محمد مشالى، ونشروا صورة من لقائهم السابق معه عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلقوا: "رحيلك سيترك فراغاً في حياة الكثيرين..رحمك الله وتقبل صالح أعمالك".

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برنامج قلبى اطمأن

وظهر الدكتور محمد مشالى فى برنامج "قلبي اطمأن" خلال لقاء سابق، رافضاً أى مساعدة أو حتى تجهيز عيادة جديدة من خلال تبرع مالي كبير متمسكاً بالعطاء للفقراء، مكتفياً بهدية رمزية عبارة عن سماعات طبية.

وقال الشاب غيث مقدم البرنامج إلى الدكتور محمد مشالى، قائلاً:"إنت ليه تأخد من الناس كشف 10 جنيهات" وكان رده :"دول ناس غلابة وأنا نشأت فقير ووالدى الله يرحمه وصانى بالفقراء، ولأن أنا مش عاوز عربية 10 متر ولا عاوز بدلة بـ 10 آلاف جنية ولا الكلام ده، أنا زاهد، انا أي حاجة بتكفينى ساندوتش فول وطعمية".