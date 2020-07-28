شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. مقتل 2 مصريين بالسعودية والمتهم يسلم نفسه للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حق مصر في قضية سد النهضة قائلا: "من حقنا القلق ولكن عدالة القضية تطمئننا"، وإعلان وزارة الهجرة مقتل مصريين اثنين بالسعودية، وتسليم المتهم نفسه للقضاء، وانتهاء تصحيح كراسات امتحانات الثانوية العامة، وحصول ”الخليج 365” على حق نشر نتيجة 2020.





وفيما يلى موجز أخبار مصر..



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، افتتاح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكى، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "خيوط الأمل".





‎تتابع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج –بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية ‎تتابع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج –بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية السعودية - عن كثب حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلح)، على يد مواطن سعودي طلقًا بالرصاص، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودى تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.



انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشكل رسمى من تقدير امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث اختتمت كنترولات الثانوية العامة أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى القطاعات الأربعة " القاهرة والمنصورة وأسيوط والإسكندرية"، فى آخر ثلاثة مواد هى الكيمياء والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع لتصبح جميع المواد اكتمل تصحيحها. انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشكل رسمى من تقدير امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث اختتمت كنترولات الثانوية العامة أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى القطاعات الأربعة " القاهرة والمنصورة وأسيوط والإسكندرية"، فى آخر ثلاثة مواد هى الكيمياء والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع لتصبح جميع المواد اكتمل تصحيحها.



أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.







أعلن البنك المركزي المصري، أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1441هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020 وحتي يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020. أعلن البنك المركزي المصري، أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1441هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020 وحتي يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020. Advertisements



أعلن وليد مشالى نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، وفاة والده بمدينة طنطا في محافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمة الفقراء، معلنا أن دفن الجثمان وصلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمحافظة البحيرة. أعلن وليد مشالى نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، وفاة والده بمدينة طنطا في محافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمة الفقراء، معلنا أن دفن الجثمان وصلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمحافظة البحيرة.



وصل قطار انتخابات مجلس الشيوخ لمحطة الدعاية الانتخابية التي انطلقت إشارة البدء لها الأحد، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين بالمقاعد الفردية أو القائمة، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين، وتسلم الهيئة الأحكام الصادرة. وصل قطار انتخابات مجلس الشيوخ لمحطة الدعاية الانتخابية التي انطلقت إشارة البدء لها الأحد، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين بالمقاعد الفردية أو القائمة، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين، وتسلم الهيئة الأحكام الصادرة.



أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا يؤكد أن العمل لا يقل شرفا ومجدا عن حماية أمن الوطن، وقضت بمجازاة أحد العاملين (س.ع.ا.م.ع) بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب بالفصل من الخدمة لأنه فى غضون عام 2016 قام بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة فى أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وإحراز وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية.



أوضح محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، حقيقة ارتفاع في عيد الأضحى، مؤكدا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة، غير صحيح، مشيرا إلى استمرار الاستقرار في درجات الحرارة مع ارتفاع بسيط في الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة. أوضح محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، حقيقة ارتفاع في عيد الأضحى، مؤكدا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة، غير صحيح، مشيرا إلى استمرار الاستقرار في درجات الحرارة مع ارتفاع بسيط في الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة.



كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، عن تفاصيل الحكم القضائى الصادر فى الدعوى التى رفعها ضدها محمد وزيرى مدير أعمالها السابق لإثبات زواجه منها، حيث أكدت أن محكمة الأسرة رفضت دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج، لافته إلى أن المحكمة ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة. كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، عن تفاصيل الحكم القضائى الصادر فى الدعوى التى رفعها ضدها محمد وزيرى مدير أعمالها السابق لإثبات زواجه منها، حيث أكدت أن محكمة الأسرة رفضت دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج، لافته إلى أن المحكمة ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.



علم الخليج 365 مفاجأة من العيار الثقيل في بنود عقد السويسري رينيه فايلر الجديد مع الفريق الأحمر، والذي تم توقيعه مؤخراً وبالتحديد خلال قضاء المدرب السويسري لأجازه مع أسرته قبل عودته من جديد لقيادة تدريبات الأهلي، ووقع فايلر مع الأهلي على عقد جديد لمدة موسم واحد بنفس الشروط المالية الخاصة بالعقد السابق، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفيين، خاصة وأن المدرب السويسري لم يكن يرغب في الاستمرار بالنسبة الكاملة، خاصة وأن هناك ضغوطاً تتم ممارستها عليه من جانب أسرته التي كانت ترغب في عودته لأوروبا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قيادة النادي الأهلي في ظل امتلاكه العديد من العروض خلال فترة تجديد عقده.



