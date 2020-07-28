شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية للعام الجديد بعد التظلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” تظلمات الجزء الأول من الحركة القضائية والذى اعتمده مجلس القضاء الأعلى بترقية عدد من نواب رئيس محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين على مستوى الجمهورية.

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