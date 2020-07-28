شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى يعلن انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة الشكر لمقدرى درجات امتحانات الثانوية العامة، قائلا: زملائى مقدرى درجات الثانوية العامة أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ قد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات.

وتابع رئيس امتحانات الثانوية العامة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه، وأعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر".

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