شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تعاونا مع جهاز الخدمة الوطنية بداية لعصر جديد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه يجرى التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية من قبل الشركة القابضة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن نفس الآلات التى جاءت للشركة الوطنية جاءت ألينا أيضاً. Advertisements وأكد توفيق خلال مداخل هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن التعاون بين الشركة القابضة والخدمة الوطنية بداية لعصر جديد سيشهد تطوير مجال الغزل والنسيج والصناعة والتجارة. وأضاف توفيق، أن الورش وصناعة الأنسجة الملونة لا تدرج تحت مسمى صناعة الغزل والنسيج، ولكن الصناعة الحقيقية في الآلات العملاقة التى تعد العمود الفقرى لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وهذه استثمارات لا يستطيع أن يقوم بها القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع القطاع الخاص لأمدادهم بالأقمشة الخاصة بالغزل والنسيج.

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