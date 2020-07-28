شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان: طلبنا من الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، إن فشل الاتحاد الأوروبى فى ليبيا سيحولها لدولة فاشلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. Advertisements وأضاف وزير خارجية اليونان، أن بلاده تدين سياسة تركيا التوسعية على حساب الجيران، موضحًا أن اليونان طلبنت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا إذا استمرت انتهاكاتها. واستطرد وزير خارجية اليونان قائلا: "نطالب تركيا بالتخلى عن أوهامها العثمانية الجديدة".

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