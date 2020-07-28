شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتواصل مع أعضاء الكونجرس الأمريكى بخصوص سد النهضة وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزير الخارجية سامح شكرى، على مدار الأيام الأخيرة، من خلال عدد من الاتصالات الهاتفية مع العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيّه النواب والشيوخ ومن الحزبّين الجمهوري والديمقراطي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي على صعيد كافة دوائر صنع القرار والتأثير.

‏‎وذكر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، أن الاتصالات شملت كلاً من السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام"، رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، والسيناتور الجمهوري "جيمس ريش"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكذا النائب الديمقراطي "تيد دويتش"، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاٍرهاب الدولي، والنائبة الديمقراطية "كارين باس"، رئيسة اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية ورئيسة تجمع النواب من الأصول الأفريقية، والنائب "مايكل ماكول"، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، حيث شهدت مجمل المحادثات تباحثاً حول أوجه العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلديّن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتلاقي مصالح الدولتيّن في العديد من القضايا الثنائية والإقليمية، وكذا سبل دعم الكونجرس للشراكة الاستراتيجية الهامة التي تجمع مصر والولايات المتحدة.

‏‎وأضاف حافظ أن وزير الخارجية تبادل الرؤى مع أعضاء الكونجرس، خلال مُجمل الاتصالات، بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية لمعالجة الأزمات المختلفة التي تواجه الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر لتعزيز الاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية لسائر ملفات المنطقة، فضلاً عن سبل مواجهة الدور السلبي لبعض الدول في زعزعة أمن واستقرار المنطقة. هذا، وتطرقت الاتصالات بالفعل إلى قضايا عديدة مثل تطورات ملف سد النهضة، ومستجدات الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والقضية الفلسطينية.