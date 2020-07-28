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شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية لـ"تليفزيون الخليج 365": احذر من أكل اللحوم فى أول يوم ذبح للأضحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ليندا جاد، استشارى التغذية، أهمية المحافظة على جودة اللحوم فى ظل فيروس كورونا من خلال تنظيفها جيدا.
جاء ذلك فى تغطية خاصة أجرها "تليفزيون الخليج 365" حول ما يجب أن يتناوله الفرد من الأضحية والعادات الغذائية السليمة التى يجب اتباعها خلال عيد الأضحى، حيث أعد التغطية الزميل محمد محسوب، وقدمها الزميل هشام عبد التواب.
وشددت الدكتورة ليندا جاد على أهمية عدم طبخ اللحوم المذبوحة فى نفس اليوم بل تركها لليوم التالى للتخلص من البكتيريا، ولا يتم غسلها ويتم وضعها في الفريزر.
تغطية الخليج 365 الموسعة حول التغذية في عيد الأضحى
وأوضحت الدكتورة ليندا جاد أفضل الأجزاء الموجودة في الأضحية وأكثرها ضررا، فذكرت أن المفيد الذى يوجد بها لحوم كثيرة وعظم أكثر ودهون قليلة مثل السمانة وغيرها، مشيرة إلى أن العظم مهم عند القيام بسلق اللحوم وهي جيدة فى ذلك.
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