شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم بمصر سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المجمع الصناعى فى الروبيكى، اليوم الثلاثاء، يعد جزء من المشروع الكبير الذى تعمل عليه الدولة فى تطوير 23 شركة للغزل والنسيج و3 شركات للمحالج بتكلفة 21 مليار جنيه.

وأضاف "توفيق" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن المجمع الصناعى يمثل 8% من طاقة المشروع الكبير الذى سيطال تطوير شركات الغزل فى مصر، وتابع: "آخر مصنع سيتم تنفيذه فى النصف الثانى 2022".

وكشف وزير قطاع الأعمال عن أنه سيتم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بمصر، وسيتم افتتاحه فى سبتمبر من عام2021 بالمحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العاملة، ويعمل به 7 ملايين مواطن، وهو من أهم الصناعات التحويلة لها امتداد فى قطاع الزراعة.