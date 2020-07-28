شكرا لقرائتكم خبر عن مصنعو النسيج لـ"تلفزيون الخليج 365": ما يفعله السيسي كان لازم يتعمل من 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور المهندس إبراهيم الشوبكى الأمين العام لرابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية بالروبيكى وبالتحديد 6 مصانع جديدة بالمنطقة، كان يجب أن يتم منذ 20 عاماً، موجها الشكر للرئيس للاهتمام بقطاع الغزول والنسيج في مصر ورفع سمعة قطاع الغزل والنسيج. جاء ذلك خلال تغطية خاصة أجراها "تلفزيون الخليج 365" حول افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية بالروبيكى، حيث أعد التغطية الزميلين محمود حسن ومحمد محسوب، وقدمتها الزميلة نسرين فؤاد. Advertisements وأضاف أن الرئيس بدأ الاهتمام بالقطاع فى عهد الحكومات السابقة، وهذا بدا واضحاً فى افتتاح مصانع الروبيكى اليوم، متابعاً: "نحمد الله أن لدينا إرادة سياسية واعية أخذت بتوصيات المجموعة التى اهتمت بهذا الأمر" .

تغطية تلفزيون الخليج 365 الخاصة لافتتاح الرئيس لمصانع الروبيكي وأشار إلى أن المشروع مقام على مساحة حوالى 470 فدانا، والمرحلة الأولى التى افتتحها الرئيس اليوم ستساعد فى قيمة مضيفة لقطاع الغزل والنسيج.

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