شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نظام إيران لا يتوقف عن استخدام الوكلاء لتهديد جواره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخارجية الأمريكية في تصريحات لفضائية "العربية"، إن نظام إيران لا يتوقف عن استخدام الوكلاء لتهديد جواره، وذلك في خبر عاجل لها منذ قليل.
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن جولات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى وبريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران تتواصل بالمنطقة لاحتواء خطر إيران.
وتابعت الخارجية الأمريكية: شراكتنا قوية وعميقة مع الحكومة العراقية.
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