الخليج 365.. السيسي: "الأسد محدش ياكل أكله.. ومحدش يقدر يجور علينا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى، على قوة مصر وعدالة القضايا التي تدافع عنها مصر. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكى.. ويؤكد:"الأسد محدش ياكل أكله.. ومحدش يقدر يجور علينا".. السيسى عن سد النهضة: "لو قلقون على المياه اشتغلوا ومتنموش والتفاوض معركة.. ولو كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا" الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكى.. ويؤكد:"الأسد محدش ياكل أكله.. ومحدش يقدر يجور علينا".. السيسى عن سد النهضة: "لو قلقون على المياه اشتغلوا ومتنموش والتفاوض معركة.. ولو كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا" السيسي: "الدول بتتهد من جوه مش من بره علشان كده لازم البلد تكون قوية وقادرة" Advertisements السيسي: تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى معالجة المياه حتى 2037.. عاوزين نعمل رى حديث لكل الزراعات عشان نوفر كل نقطة مياه.. وبحلم إننا نصدر ب 100 مليار دولار خلال 3 سنوات السيسي: تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى معالجة المياه حتى 2037.. عاوزين نعمل رى حديث لكل الزراعات عشان نوفر كل نقطة مياه.. وبحلم إننا نصدر ب 100 مليار دولار خلال 3 سنوات الرئيس يوجه باستمرار إجراءات مواجهة كورونا: "متخلوناش نضطر للإغلاق تانى".. ويطالب بحل مشكلة عمارة الزمالك رئيس الهيئة الهندسية: 13 منطقة صناعية جديدة بمختلف مناطق الجمهورية.. "الفار" فى افتتاح الرئيس لـ "الروبيكى": صرح صناعى جديد.. "مدير الخدمة الوطنية": المجمع على 430 فدانا ويضم 7 مصانع.. و"الشركة الوطنية": افتتاح 4 مصانع جديدة أكتوبر المقبل رئيس الهيئة الهندسية: 13 منطقة صناعية جديدة بمختلف مناطق الجمهورية.. "الفار" فى افتتاح الرئيس لـ "الروبيكى": صرح صناعى جديد.. "مدير الخدمة الوطنية": المجمع على 430 فدانا ويضم 7 مصانع.. و"الشركة الوطنية": افتتاح 4 مصانع جديدة أكتوبر المقبل رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال تنفيذ مقار البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة الحكومة: جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة تضم 4311 وحدة صناعية.. مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات الحكومة: جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة تضم 4311 وحدة صناعية.. مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات رسميا.. انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة فى جميع المواد.. بدء تحديد الأوائل بكل كنترول.. رئيس الامتحانات: النتيجة منتصف الأسبوع المقبل.. ”الخليج 365” تحصل على حق نشر النتيجة

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