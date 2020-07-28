نشرة الحوادث المسائية.. إعدام قتلة "معاون الإسماعيلية" ومقتل شاب في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حل لغز سرقة "كنر علي بابا" في الحي الراقي

نجاحات مستمرة لوزارة الداخلية في فك لغز الجرائم وضبط مرتكبيها بفضل التنسيق بين أجهزتها ودقة التحريات والمعلومات، الأمر الذى ظهر جليا في الإيقاع بمتهم استولى على خزينتين من داخل شقة بحي النزهة.

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العثور على جثة متفحمة بحريق "هنجر أكتوبر"

عثرت قوات الشرطة، أمس الاثنين، على جثة متفحمة بموقع حريق هائل اندلع في "هنجر" في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

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رفض دعوى إثبات زواج "وزيري" من الفنانة هيفاء وهبي

قضت محكمة أسرة قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين،الدعوى المقامة من محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

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حبس شقيقة أحمد فلوكس 6 أشهر

قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس على حبسها سنتين بتهمة سرقة الحساب الخاص به على فيس بوك، وأصدرت حكما بحبسها ٦ أشهر مع إيقاف التتفيذ.

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تنفيذ حكم الإعدام شنقا على قتلة معاون مباحث الإسماعيلية أحمد أبودومة

نفذت الأجهزة الأمنية حكم الإعدام شنقا على 7 متهمين أدينوا بقتل معاون مباحث الإسماعيلية النقيب أحمد رضوان أبودومة.

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إحالة "شيري هانم" وابنتها "زمردة" للمحكمة الاقتصادية

أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإحالة المتهمتين شيريفة رفعت وشهرتها "شيري هانم" وابنتها زمردة للمحكمة الاقتصادية بتهمة ممارسة الدعارة.

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ضبط 1452 سائق نقل جماعي لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الاخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1452 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

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تفاصيل مقتل مقاول في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، ملابسات واقعة العثور على سيارة ملاك بأحد المجاري المائية والعثور على جثة قائدها، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، تم ضبط اثنين منهم.

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القبض على المسئول عن قناة لتسريب امتحانات الثانوية العامة

ألقت أجهزة الأمن في عل أحد الأشخاص؛ لقيامه بنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر تطبيق "تيليجرام"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".. فقد

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مقتل شاب على يد عامل بالمرج

أنهى عامل حياة شاب في العقد الثالث من عمره، بطعنة نافذة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة؛ وذلك عندما عاتب المجني عليه المتهم لقيامه بمعاكسة زوجته حال مرورها بشارع محمد نجيب بدائرة قسم شرطة المرج.

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