بعد إعدام 7 من قتلته.. والد الشهيد "أبو دومة": صليت ركعتين شكر لله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

"صليت ركعتين شكرًا لله.. وابني نال الشهادة".. بهذه الكلمات عبر "رضوان عبدالجواد"، عن نبأ إعدام قتلة نجله الشهيد نقيب "أحمد أبودومة" والذي قضى نحبه إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية في عام 2013.

كانت محكمة النقض أيدت في 11 نوفمبر 2018 حُكم الإعدام الصادر ضد 7 متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية، ورفضت الطعون المقدمة منهم في القضية.

وجاء بمنطوق الحكم أن كلا من أحمد محي الدين جاد وسيد على محمد وإبراهيم حسن محمد وحازم محمد صلاح وذكي عصام زكي وعصام محمد عطا وأحمد سالم محمد، قتلوا ضابط الشرطة أحمد أبودومة معاون مباحث قسم شرطة ثالث خلال عام 2013.

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وقال "رضوان" في تصريحات لـ"الخليج 365" إن تنفيذ حكم الإعدام في قتلة نجله أثلج صدره وشفى غليله، مشيرًا إلى أن ابنه كان يتمنى الشهادة دوما: "آخر مرة قابلته قلت له خلي بالك من نفسك فقال لي ربنا يجعلنا من الشهداء" وكان ذلك قبل سفره للإسماعيلية، حيث محل خدمته، قبل استشهاده بـ24 ساعة.

يتذكر والد الشهيد حين تابع خبرًا على شاشات التلفاز مفاده استشهاد معاون مباحث بالإسماعيلية، وحينها شعر الرجل بالقلق، فاتصل به لكن الهاتف كان مغلقًا: "ساعتها حسيت إنه هو اللي استشهد... الله يرحمه.. كان طيب وجدع وعمره ما خذل حد، والناس كلها زعلت عليه".