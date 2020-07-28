محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الثلاثاء، استقبال رغبات المتقدمين للحجز ضمن المرحلة الجديدة من أراضي الإسكان المتميزة.
وتتضمن الأراضي السكنية المتميزة، 1719 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 192 مترًا، وحتى 1200 متر، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة).
ويصل مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، لـ100 ألف جنيه، لكن في مدينة أخميم الجديدة يصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه فقط، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.
وجاءت كراسة شروط الحجز على النحو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر أقل مقدم 50 ألف.. الإسكان تعلن كراسة شروط الأراضي المتميزة في 14 مدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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