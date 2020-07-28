كوبونات الخصم حقيقة أمْ خُدعة تسويقية؟! – إعلان تحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - أكواد الخصم او كوبونات الخصم كما يدعوها البعض، الاثنان وجهان لعملة واحدة، يْؤمن بها البعض بينها يراها البعض الآخر أنها خدعة من اجل لافت الانظار لا أكثر، يبحث عنها الجميع كثيراً هنا وهناك، ولكن إيجادها مرة منتهية، وأخرى فارغة، لذلك لا تنجرف وراء المواقع الكاذبة، والروابط المجهْولة،غير الآمنة، فتهْدر الوقت، لينتهي بك المطاف دون خصم فعلي.

متعة الشراء، لا ينكرها أحد، فالجميع يتمنى التسوق دون قلق حول التكاليف الباهظة، فالكل يسعى إلى اقتناء البرندات الأصلية، بأفضل سعر ممكن، تسوق بأمان ومتعة، مع مزيد من الخصومات الإضافية، من مواقع كوبونات الخصم الموثوقة، والتي نالت إعجاب وثقة كافة متابعيها وخبراء التسوق، جربها بنفسك لتجد إجابة السؤال، وأضف كوبون الخصم قبل إتمام عملية الشراء.

أفضل 3 مواقع كوبونات الخصم وقسائم الشراء

• موقع اطلب كوبون otlobcoupon.com

أتى على رأس القائمة، بتصميم مميز للموقع،وإليكم 5 مميزات بمنصة اطلب كوبون.

1. أسواق الكترونية متنوعة: حيث يحوي أكثر من 500 متجر وماركة عالمية، مثل(نون، نمشي، كل، فوغا كلوسيت، قولدن سنت، كارفور، آمازون، ستايلي، اتش اند ام، سوق، مانجو، اديداس، نايك، ماكس،مذركير) ، وغيرهم من المتاجر الالكترونية مع ماركات اصلية وخصومات حقيقة، عند تطبيق كود الخصم دون شك.

2. التنسيق: يدعم كل متجر على حدي بقائمة خاصة به تحتوي عشرات بل المئات من كوبونات الخصم الفعالة والمتنوعة، مثل(كود نون، كود خصم نمشي، كود خصم كل، كود خصم ستايلي، كود خصم فوغا كلوسيت، كوبون خصم باث اند بودي ووركس، كود خصم مذر كير)، وغيرهم من مئات الكوبونات، ل خصومات إضافية حتى 70% فقط عند تطبيق كوبون الخصم.

3. الشفافية: منصة اطلب كوبون يعرض كود الخصم بكل وضوح، موضحا تاريخ الصلاحية، شروط الكوبون، المنتجات المتاحة على الكوبون، لتختار الكوبون المناسب لمشترياتك بسرعة مع ضمان تفعيل الكوبون على مشترياتك.

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4. خدمة عملاء اطلب كوبون: يمتاز بها دون غيره، حيث يشارك متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال صفحتي الفيس بوك الرسمية "أطلب كوبون"، و"otlob review" التي نالت ثقة أكثر من 12 ألف متابع من الوطن العربي، حيث تقدم ترشيحات لأفضل المنتجات وتجارب شراء حقيقة، بالإضافة إلى مسابقات دورية بجوائز قيمة، تواصل عبر رسائل الصفحة، ليتم الرد على كافة استفساراتك في غضون دقائق، كن أول المتابعين لتطلع على أحدث عروض.

5. اليوتيوب: يتواصل من خلالها مع متابعيه، ليُطلعهم على أقوى الخصومات، وتجارب الشراء، وكيفية الشراء بالخطوات، وطرق تطبيق كوبونات الخصم، في أشهر المتاجر، بمحتوى هادف ومشوق، و طريقة مبسطة للغاية، حيث نالت قناة "otlob review" ثقة أكثر من 9 آلاف متابع.

• موقع الكوبونات elcouponat.com

موقع رائع بتصميم بسيط، يمكنك من إيجاد كوبون الخصم بسرعة ، مع قائمة خاصة بأكواد خصم كل متجر على حدى، بالإضافة إلى قائمة خاصة بأهم المتاجر ومواقع التسوق العربية والعالمية، مع خدمة التسجيل من خلال البريد الإلكتروني، ليصلك كل ما هو جديد وأحدث كوبونات خصم 2020.

• موقع كوبوني اوك couponyok.com

تصميم منجز، كما وصفه الكثير، حيث تأتي الكوبونات واضحة في قائمة معروضة بشكل رأسي سلاس، كما يوفر شرح مُنجز كل متجر على حده، لتجد الموقع الأفضل للشراء، فيعرض كافة المعلومات التي تشغل تفكيرك قبل الشراء، من خدمات ما بعد البيع، و تقييمِات المتاجر، و مدة وتكلفة التوصيل، وحتى سياسة الاستبدال والاسترجاع.

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