أخبار مصر | قيادي بالمؤتمر: نثق في قدرة السيسي على وضع خطة طموحة لمجال الغزل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي بالمؤتمر: نثق في قدرة السيسي على وضع خطة طموحة لمجال الغزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد عادل إمام، القيادي بحزب المؤتمر، عن ثقته في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ الخطة الطموحة في مجال الغزل والنسيج بعدما افتتح الرئيس اليوم الثلاثاء، مدينة الروبيكي.

ويضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال"؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وقال إمام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إحداث طفرة كبيرة بمختلف المجالات في مصر، وهو ما يمنحنا الثقة في قدرته على مواصلة العمل الجاد الذي يقوم به من أجل وضع الدولة في المكانة التى تليق بها.

وأوضح محمد عادل إمام، القيادي بحزب المؤتمر، أن خطة التصدير التى وضعها الرئيس والتى تهدف إلى الوصول إلى صادرات تعادل 100 مليار دولار خلال 4 سنوات ستكون نواة للعديد من المشروعات وتحقيق رواج في السوق المصري بما ينعكس بالإيجاب على كل أفراد الشعب وزيادة فرص العمل للشباب والعديد من المشروعات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى ٦ مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وأعلن الرئيس السيسى أن الدولة بصدد طرح خطة طموحة لصناعة الغزل والنسيج فى مصر تقوم على تضافر جهود الدولة وكل العاملين القائمين على تلك الصناعة من خلال إنشاء العديد من المصانع، معربًا عن أمله فى الوصول بحجم الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات المقبلة.

وأكد الرئيس السيسى أن تقدم الصناعة فى مصر يعتمد على إلتزام وجهد وكفاءة العمالة المصرية، واستمرار النجاح ليس أمرًا سهلًا ولكنه يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.

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وقال السيسى "نتحدث اليوم على صناعة بدأت فى مصر منذ أكثر من 200 عام، وحققت تقدما ونجاحًا كبيرًا فى فترة الأربعينات، لكن خلال السنوات الماضية تعرضت لمشكلة كبيرة لسوء إدارة المصانع، فنحن لا نسعى فقط أن تكون المشروعات جديدة وشكلها جيد إلا أن الإدارة الجيدة والتواصل الجيد مع العمالة يسهم فى نجاح أى مشروع.

وأضاف "لن أسمح بالتلاعب فى أعداد العمالة المناسبة، وسأتابع اللياقة البدنية والتأهيل والتدريب لهم، وتحقيق المستهدف على مستوى كل عامل، ثم على مستوى كل قطاع داخل المصانع".

وأوضح الرئيس السيسى أن "الدولة بصدد طرح خطة طموحة للغزل والنسيج، تكلمنا عنها فى وقت سابق، كما أن هناك مصانع سيتم إنشاؤها بالمحلة الكبرى حتى يعلم أهالينا أننا لن نتخلى عن إعادة المحلة إلى مكانتها التى تستحقها، بشرط تضافر جهود الدولة وكل العاملين والقائمين على تلك الصناعة من خلال إعادة صياغة الأراضى الموجودة حتى تساهم فى سداد المديونية التى تحدث عنها مدير جهاز المشروعات الوطنية والتى تقدر بحوالى 50 مليار جنيه تقريبًا وده الحل الذى يتم تنفيذه حاليًا".

وأكد السيسى أنه خلال سنتين سيتم افتتاح مرحلة إحلال المصانع فى المحلة الكبرى وغيرها من المحافظات، وهذا الإحلال سيكون لاستمرار الجودة وللحفاظ على ما كانت تحققه مصر فى هذه الصناعة، مشددًا على أن هذا الأمر لن ينجح إلا إذا كان القائمين فى جميع المجالات التجارة والصناعة والبيئة كل يقوم بدوره بمنتهى الجدية.

ولفت الرئيس السيسى إلى أن أى خلل سيتراكم سيخرج تلك المنشأة من قدرتها على أن تكون منشأة اقتصادية، تدر عائدًا اقتصاديا، وتصبح بعد ذلك عبئًا على الدولة ويتم التخلص منها لنفقد خبراتنا وقدراتنا وفرص عمل كانت متواجدة بالفعل.

وقال الرئيس السيسى للعمالة المصرية "أنتم من ستجعلوا الصناعة تتقدم بكفاءتكم وحرصكم والتزامكم، ومصر لديها قدرات كبيرة جدًا، موضحًا أن الذى تحقق خلال الفترة السابقة خطوة على الطريق، لكن مازال أمامنا مسيرة كبيرة، لنصل إلى ما ننشده وهو أن يصل حجم صادراتنا إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات المقبلة.

وقال الرئيس السيسى إن الأهم لأى صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها، قائلا: "الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع".