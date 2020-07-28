أخبار مصر | وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو "جان كلود جاكوسو" آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية خلال اتصال هاتفي اليوم.

جاء ذلك في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو الشقيقة كرئيس للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نجيسو".

وقال شكري، إن مصر تحرص على مساعدة الأشقاء الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد الشقيق ولا يترك مجالًا لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها.

وناقش الوزيران الأفكار المطروحة على الساحة الدولية لدفع الحل السياسي قدمًا، كما أكد الوزير شكري أن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.

واتفق الوزيران على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية بهدف تحقيق الحل المنشود من قبل كافة الليبيين.

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وفي سياق اخر، التقت الدكتورة ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، كينيث دا نوبريجا، نائب وزير الخارجية البرازيلي لشئون الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا بمقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، للمشاورات السياسية بين مصر والبرازيل.

وتناولت عبد سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل على المستوين السياسي والاقتصادي، حيث بحث الجانبان سبل دفع التبادل التجاري وتشجيع حركة الاستثمار المتبادل، خاصةً وأن البرازيل تُعَد الشريك التجاري الأول لمصر في المنطقة اللاتينية.

وأكدت السفيرة تطلع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب البرازيلي في شتى القطاعات لا سيما الطاقة والغاز الطبيعي والمنسوجات، فضلًا عن تنشيط السياحة والتبادل الثقافي والعلمي، مُشدِّدةً على أهمية استفادة الشركات البرازيلية من الفرص الاستثمارية والاقتصادية الهائلة المتاحة حاليًّا في مصر. كما تطرق الجانبان للجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كورونا"، حيث تم التوافق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس، ومواجهة تداعياته المختلفة.

كما استعرض الطرفان الرؤى المتبادلة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ وعلى رأسها قضيتا ليبيا وسد النهضة، فضلًا عن القضية الفلسطينية.

من ناحيته، أكد نائب وزير الخارجية البرازيلي حرص بلاده على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر على كافة المستويات الثنائية، مُعرِبًا عن رغبة البرازيل في تعزيز التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب.