أخبار مصر | العناني يبحث مع محافظ الإسكندرية النهوض بالقطاع السياحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني يبحث مع محافظ الإسكندرية النهوض بالقطاع السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بحث دراسة تطوير محافظة الاسكندرية سياحيًا، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الوزير والمحافظ ونائبته اليوم الثلاثاء بمكتبه في مقر الوزارة بالزمالك.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون لوضع آلية للنهوض بالقطاع السياحي بالإسكندرية وبالأخص تعظيم الطاقة الفندقية بها، حيث تمتلك مقومات جذب سياحية متنوعة.

إضافة إلى دراسة سبل زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة من خلال إنشاء فنادق جديدة تستغل المقومات الثقافية والسياحية بالمحافظة من أجل استيعاب أكبر عدد من الزائرين والسائحين الوافدين اليها.

كما تم مناقشة مقترح تطوير أحد الميادين الهامة بمحافظة الاسكندرية علي غرار تطوير ميدان التحرير بالقاهرة، لاظهار المعالم السياحية والاثرية بالمحافظة أمام الزائرين بالصورة الجمالية التي تليق بها وبمكانتها التاريخية و السياحية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد قام بزيارة محافظة الاسكندرية نهاية الشهر الماضي لتفقد بعض المنشآت الفندقية والأماكن السياحية والأثرية بها و متابعة تطبيق اجراءات السلامة الصحية بها بالإضافة إلى تفقده لمنطقة المنتزة السياحية ومتابعة مشروع تطويرها واحيائها لتصبح منتجعا سياحيا ثقافيا عالميا، كما قام بإعادة فتح قلعة قايبتاي الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية للزيارة.

وفي إطار خطة الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية تم ايضا اعادة فتح متحف الإسكندرية القومي، ومنطقة كوم الشقافة، وعامود السواري.

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قال السفير السويدي في القاهرة إن مصر هي المقصد السياحي الثاني المفضل لدي الشعب السويدي، حيث أن مواطنيه شغوفين ومهتمين بالسفر الي مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رؤساء بعثات الدول الإسكندنافية الأربعة المعتمدين في القاهرة: فنلندا والسويد والنرويج والقائمة بأعمال سفير الدنمارك عبر الفيديو كونفرانس، وحضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وأشاد السفير إشادة خاصة بضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، وحرصه علي تفقد تطبيق هذه الضوابط بنفسه علي أرض الواقع بالبحر الاحمر وجنوب سيناء.

وأضاف أن الشعب السويدي أصبح لديه اهتماما أكثر بالسياحة الثقافية، إضافة إلى حبه وشغفه بالسياحة الشاطئية.

ونوه على أهمية تنظيم رحلات ثقافية لتعريفهم علي الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بزيارة المواقع الاثرية المختلفة التي تذخر بها مصر.

يذكر أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة استقبلت ما يزيد عن ٢٦ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهم سواء أثناء وجودهم في مصر او بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء أجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.